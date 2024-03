Teadlikuma tarbimise suunas: veendu, et sinu pühademunad oleks pärit stressivabadelt kanadelt

2 – õrrekanade munad – õrrekanadel on võimalik lindlas vabalt ringi liikuda, nad saavad allapanuga alal siblida, õrre peal istuda ja neil on munemiseks juurdepääs pesale.

1 – vabalt peetavate kanade munad – kanade vabalt pidamine tähendab, et lindudele on tagatud pidev ligipääs piisava suurusega jooksualale, kus nad saavad lisaks ringiliikumisvõimalusele ka siblimissoovi rahuldada.

Loe rohkem siit.

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kutsub üles eelistama puurivabade kanade mune ja annab väikese nõuande, kuidas poes seda õiget valikut langetada - selleks tuleb munakarp avada.

“Ärge lähtuge pakendist, sest seal kirjas olevad sõnumid ei pruugi üldse tõesed olla. Õige munatootmisviisi teada saamiseks avage karp ja vaadake korraks munal olevat templit,“ selgitab Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering, „Templi esimene number viitab tootmisviisile ja mida suurem number vahemikus 0-3, seda julmem päritolu. See tähendab, et kui me ei soovi toetada kanade puurispidamist, siis me väldime numbriga 3 tähistatud munade ostukorvi sattumist,“ täpsustab ta.

2023. a Norstati poolt läbi viidud küsitluse kohaselt ei toeta 78% Eesti elanikkonast kanade puurispidamist. Vabapidamissüsteemides peetavate kanade mune on oluline eelistada seetõttu, et puurides on kanade elutingimused äärmiselt halvad. Nad elavad mitmekümnekesi ühes puuris. Ühe linnu elamisruum on umbes A4-paberi suurune pind. See tähendab, et nad ei saa piisavalt liikuda, neil pole võimalik isegi oma tiibu välja sirutada ega tegeleda mistahes loomuomase tegevusega. Kanad on vaevatud ja tohutus stressis.

„Seda on oluline helgete kevadpühade eel meeles pidada. Kui me ei taha, et kanad kannataks, siis ärme toeta munatootmisviisi, mis eeldab nende puurispidamist. Õnneks on pea kõikides poodides võimalik teadliku tarbijana teha parem valik,“ ütleb Mering.