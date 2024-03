Hätta ei jäeta ka hiljem! Varjupaigad hoolitsevad neilt võetud loomade eest ka pärast kojuminekut

Esimene taoline suurem abistamine leidis aset 2014. aastal, mil varjupaigast võetud kuueaastane koer Rex sai üle kivihunniku joostes raske jalatrauma ja operatsiooniks tuli maksta pea 1000 eurot. Rexi peremees oli just töötuks jäänud ja piiratud majanduslike võimaluste tõttu oleks jäänud vajalik operatsioon tegemata.

Suure murega tuli ta varjupaika ja nägime kohe, kui väga see mees oma loomast hoolib ja teda aidata soovib. Ehkki ka varjupaiga rahalised võimalused on piiratud ja ka meil ei olnud 1000 euro suurust summat võtta, otsustasime, et proovime aidata – palusime sotsiaalmeedia vahendusel inimestelt abi. Rexi ja tema peremehe abipalve levis kaugele ja läks paljudele südamesse. Meie üllatuseks kogunes Rexi heaks lausa 4500 eurot.