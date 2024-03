Elukaid vaadates õnnelikuks! Psühholoog selgitab, mis toimub meie peades kiisupilti või lepatriinut nähes

Ah, jälle need kiisu-ja kutsupildid! Mis mõte on muudkui sotsiaalmeedias aega surnuks lüüa ja neid vahtida? Kõik selliste jagajad nagunii tahavad nende abil kui mitte just sulle mingit mõttetut asja maha müüa, siis vähemalt panna teisi uskuma, kui head inimesed nad on (tegelik iseloom pasatski või psühhopaadi oma). Selliseid loomapildivaatamiste põlastajaid kohtab ikka ja eks vahel itsita me ju kõik nunnupiltide üle.