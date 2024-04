Appi-appi, kass läks kappi! Ettevaatliku Ace’i esimene nädal uues kodus

Ülejäänud nädala olemegi kulgenud nii, et on päevi, kus ta laseb endale rohkem ligi ja on päevi, kus ta annab oma olekuga selgelt märku, et soovib omaette olla. Ja see õigus peab kõigil olema. Paikätt ta rohkem lubanud pole, kuid küll needki veel lisaks tulevad!