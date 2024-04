Loomakliinik selgitab: kuidas kujuneb loomaarstiteenuse hind?

Visiiditasu - see kujuneb loomakliiniku ülalpidamise kuludest - elekter, küte, maamaks, remondi ja renoveerimise kulud, erinevate masinate ja aparatuuride kulud jms. Suuresti tänu sellele on olemas loomakliinik kui asutus, kus on võimalik veterinaarabi saada ja teid on vastu võtmas professionaalne meeskond, kes saab teie looma vajadusel aidata.

Eriarsti konsultatsiooni tasu - teatud erialale spetsialiseerunud loomaarsti konsultatsiooni tasu. Loomaarstid, kes on omandanud erialase hariduse, läbinud erinevaid erialasi koolitusi ja täiendanud ennast erinevatel kursustel.

Protseduuride ja diagnostika tasud - sellega kaetakse nt masinate ja aparatuuri soetamise ja remondi kulud, personali koolituskulud, et erinevaid diagnostikavahendeid osataks kasutada.Intensiivravi ja statsionaaritasu - ruumide sisustus, erinevad aparaadid, personal.

Väljakutsetasud - eriarsti või personali väljakutse tasu, mis rakendub erakorraliste ja kriitilist abi vajavatele patsientidele näiteks öövalve perioodil.

Retsepti väljastamise tasu - katab kulud, et on olemas erialale spetsialiseerunud loomaarst, kellel on teadmised ja oskused ravi määramiseks, kes leiab hetke visiitide vahel ja ka selle ajal, et see retsept kirjutada.

RavimidAbimaterjalid

Kõikide hindade kujunemisel võetakse arvesse ka tööjõukulusid ja erinevaid riigile makstavaid makse.Selline selgitustöö ja läbipaistvus on oluline, et ümber lükata arvamust, et loomade ravikulud on kõrged, sest loomaarstid on rahaahned.

Visiidile tulles ja enne protseduure teavitab loomaarst teid umbkaudsest maksumusest ja koostab teile hinnakalkulatsiooni. Telefon iteel visiidiaega või protseduuri broneerides, oskavad nad teile öelda ligikaudse hinnavahemiku, sest lõplik summa kujuneb aja-, ravimi- ja materjalikulust.

Tutvu üldise hinnakirjaga ja teenuste eest tasumise infoga loomakliiniku kodulehel.

