Ilves inkubaatoris? Kassipoegi abistav ühing kuulutas poegimishooaja avatuks

Nüüd kosubki armas ilvesepoiss ühes meie Tartu hoiukodus inkubaatoris. Võib vist öelda, et kassipojahooaeg on ametlikult alanud!“ teatas MTÜ täna hommikul Facebookis. Ühtlasi kutsuti üles leidlapsele sobivat nime valima.

„Tegelikult meie juures siiski ühtki ilvesepoega ei ole. Oleme seisukohal, et metsloomade elu ei tohiks võimalusel häirida ning ka vältimatut abi peaks neile osutama vastava ekspertiisiga inimesed, näiteks Eesti metsloomaühing,“ tunnistas MTÜ Kitten Help juhatuse liige Ants-Oskar Mäesalu.

Ta kinnitas, et nende MTÜ spetsialiseerub jätkuvalt eelkõige vastsündinud ja emata jäänud kassipoegadele. „Rõhutame, et mistahes üksikud loomalapsed ei pruugi alati olla emata. Ema võib olla kuskil lähedal ja pole hea mõte poegi parema teadmise puudumisel puutuda ega kaasa võtta. Ka üksikute kassipoegade leidmisel tuleb alati jälgida, et tõepoolest ema kuskil läheduses ei ole. Kassipoegade lutibeebidena kasvatamine on pea alati nende tervisele riskantsem kui oma ema hoole all kasvamine;“ selgitas ta.