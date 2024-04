Foobikute õudusunenägu! Maailma suurim prussakas peopesale ei mahu

Neile, kes prussakate ees surmahirmu tunnevad, võib lohutuseks siiski öelda, et mingit otsest kahju see prussakaliik inimestele ei põhjusta ning ka nende kohtamine on ülimalt ebatõenäoline. Hiidprussakad elavad tavaliselt Lõuna-Ameerika troopilistes metsades ega anna end näole, kuna eelistavad väga niisket kliimat.