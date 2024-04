Kümned tuhanded piinarikkalt hukkunud: üle 90% loomaveolaevadest ei ole selleks sobivad

Animal Welfare Foundation avaldas koos Prantsuse keskkonnaorganisatsiooniga Robin Des Bois põhjaliku aruande nende merelaevade tegeliku seisukorra kohta ning jõudis järeldusele, et kiireloomuliste meetmetega on vaja jõuda nende laevade kasutamise lõpetamiseni. Loomaveoks kasutatavad merelaevad ei taga loomadele elementaarseidki heaolutingimusi.

Elusloomade veoks kasutatakse tavaliselt endisi parvlaevu või kaubalaevu, millele kontrolli ei teostata. Praegu ELis kasutamiseks heaks kiidetud 64 loomaveolaeva hulgast on ainult 4 laeva algselt loomade transportimiseks ehitatud.

Tuhanded loomad veedavad nädalaid neis laevades olles seal sunnitud põlvini oma väljaheidetes seisma, taluma kõrgeid temperatuure, kitsikust ja haigusi. Viimastel aastatel on mitmeid õnnetusjuhtumeid ja avalikustamisi, mis loomapidamise tingimusi laevadel puudutavad, sh:

Koos aruandega avaldati ka lühidokumentaal elusloomade mereveo seisust. Sellelt näeb, mis seisus elusate loomade veoks kasutatavad laevad tegelikult on ning kuidas need laevad nii loomadele kui ka inimestele, kes nendel laevadel töötavad, ohtlikud on.