Kas saad aidata? Liisbelli ootab ees keeruline operatsioon: hukka läinud silm tuleb eemaldada

Samast paigast, kust saabusid varjupaika Miikael, Annabeth ja Kelsie, jõudis viimaks kohale ka kassipreili Liisbell. Paraku on kassipreili tervis kehvake, nagu ka esimesel kolmel vurrulisel. Üks looma silmadest on trauma või ravimata jäetud viiruse tagajärjel tühjaks jooksnud ning vajab eemaldamist.

Liisbell on maheda iseloomuga must-valge kassipreili, kes on inimeste suhtes veel väga kartlik. Kuna tegemist on veel noore loomaga (sündinud möödunud aasta suvel), on lootust, et ajapikku õpib ta inimesi usaldama ning harjub tubase eluga.