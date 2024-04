Odavam hind ei taga ohutust: loomale inimeste jaoks mõeldud ravimit anda pole hea mõte

Võrreldes veterinaarravimitega, on humaanravimid sageli madalama hinnaga, mis on tingitud sellest, et nii humaanravimite müük, käive kui ka konkurents turul on kordades suurem (palju rohkem on geneerilisi ehk analoogseid ravimeid). Nende hind on tihti ka riiklikult doteeritud läbi Tervisekassa. Oluline on rõhutada, et soodushind on aga mõeldud ravimi kasutamiseks inimeste ravimiseks. Seetõttu katab loomade ravikulud täies ulatuses looma omanik. Looma võtmine ei ole kohustus, vaid vabatahtlik otsus, kuid kui see otsus teha, peab arvestama ka väljaminekutega sh looma ravikulud.