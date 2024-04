ARVAMUS | Kas Eesti koerad ja koerainimesed on teistsugused kui vana Euroopa omad?

Koerad on küll inimesega koos elanud aastatuhandeid, kuid bioloogid üle maailma kinnitavad, et koer on jätkuvalt imetaja, kes on õnnelik oma perega koos olles, ent vajab oma meele ning keha tasakaalus hoidmiseks regulaarset rihmavaba koosolemist oma liigikaaslastega. Ja nii on see Eestis kui ka ükskõik millises teisel riigis maailmas.