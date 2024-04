Pealtnäha ilus tava lõpeb traagiliselt: pulmatuvid saadetakse pruutpaari pihkudest otse surma

Igal aastal saab Eesti metsloomaühing teateid valgetest tuvidest, kes on suurejoonelise pulmapeo puhul pruutpaari pihkudest lendu lastud. Vabana need puuris kasvatatud linnud elada ei oska, seega on nad toretsemise eesmärgil lihtsalt vältimatusse surma saadetud.