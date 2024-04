Maailma intelligentseimaks peetava kassitõu esindaja on kirjutanud teadustöö ja suudab täita käsklusi

Kuna siiami kassid on reeglina väga head suhtlejad, võtavad meeleldi osa ühistest tegevustest ja oskavad end inimesele arusaadaval moel väljendada, kutsutakse neid ka kass-isiksusteks.

Ameerika Ühendriikide füüsik Jack H. Hetherington avaldas 1975. aastal teadustöö, mille kaasautoriks märkis kellegi F. D. C. Wheeleri. Hiljem selgus, et tegu oli tema siiami kassi Chesteriga. Allkirja asemel ilutses töö all kassi käpajälg.