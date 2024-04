Eesti koeri ohustab uus surmaga lõppev parasitaarhaigus

Suure tõenäosusega mängib selle levikus suurt rolli nii kliimamuutus kui ka populaarsust koguv lemmikloomadega reisimine. Loomaarstid rahustavad, et paanikasse sattuda ega reisiplaane maha matta ei tasu, sest haigusetekitajat on diagnoositud ka neil kodukoertel, kes ei ole kunagi reisil käinud ega siia teisest riigist kolinud.

„Ehkki koerte südameuss kasutab põhiperemehena koeri, suudab see nakatada ka inimesi. „Kuna parasiidil on zoonoosne potentsiaal, muudab see haigustekitaja oluliseks ka inimmeditsiini seisukohalt. Piirkondades, kus on täheldatud nakatumiste kasvu loomade seas, on märgatud ka rohkem inimjuhte,“ ütles Eesti Maaülikooli nooremteadur ja loomaarst Maare Mõttus ERRi portaalile Novaator.