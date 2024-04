XXI sajandi needus: koertele ei jätku tööd! Käitumisspetsialist õpetab, kuidas hoida sõpra närviliseks muutumast

Tänapäeva keskkond, milles koerad peavad kohanema, erineb väga palju paarisaja aasta tagusest ajast, kui koerad olid enamuse ajast omanikega koos, neil oli konkreetne ülesanne ja nendega liiguti väga palju välisõhus. Kuna inimesed tänapäeval veedavad suure osa ajast siseruumides ning linnaruumis, on ka koerad kohustatud antud elustiiliga kohanduma. See ei ole siiski alati kõige lihtsam ülesanne ja enamikel juhtudel peab omanik andma endast parima, et koera loomulikke ja tõupõhiseid vajadusi võimalikult hästi täita.