Tänavused parimad teenistuskoerad said pärjatud, meisternina Timo pälvis auhinna postuumselt

„Sel korral saab tunnustuse ka teenistuskoer, kes on meie seast kahjuks juba lahkunud. Juba 2022. aastal kaalusime teenistuskoera Timo ja tema juhi Aleksandri tunnustamist, aga tundus, et Timol on veel suured teod ees ning tunnustus läks kolleegile. Kahjuks röövis haigus Timo meie seast, aga soovime veel tagantjärele Meisternina tiitliga tunnustatud usaldusväärset abimeest tänada hea töö eest,“ lisas Lageda.

„Me kõik oleme harjunud, et tunnustakse oma tööd suurepäraselt tegevaid inimesi, aga samasugust tunnustust vajavad ka meie neljajalgsed kolleegid, kes aitavad tagada Eesti turvalisust või päästa inimelusid. Need on hea väljaõppega neljajalgsed abilised, kes tänu heale koostööle koerajuhiga on saavutanud suurepäraseid tulemusi,“ sõnas Päästeameti demineerimiskeskuse peaspetsialist Urve Lageda oma kõnes.

Päästeameti demineerimiskeskuses toimunud 2023. aasta parimate koerajuhtide ja teenistuskoerte tunnusüritusel õnnitles ja esitles iga teenistuskoeri omav ametkond oma parimaid. Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskuse juhataja Jüri Pajusoo sõnul on teenistuskoerte ümarlaua kokkukutsumise eesmärk väärtustada koerajuhtide ja teenistuskoerte igapäevatööd ning valdkonda üleüldisemalt. Eestis on kokku ligikaudu 120 teenistuskoera, kes täidavad erinevaid ülesandeid.

Koerajuht on läbinud Eesti hüpokoerte koolitusprogrammi 2020-2021. aastate ja näidanud programmi jooksul vastutustundlikkust ja töökust koera treenimisel. Samuti on Jelena koos Ollie’ga panustanud hüpokoerte programmi arendamisse ning osalenud järjepidevalt koerte käitumisalastes treeningutes. Ollie’le on hüpkoera töö nii oluline, et kui Jelenal veresuhkur madalaks läheb, jätab koer pooleli kõik oma lemmikmängud ning tuleb markeerima. Samuti on koer korduvalt andnud märku enne glükoosisensorit.

Politsei- ja Piirivalveamet

Parim koerajuht: K-Komando erioperaator 76

Parim teenistuskoer: Belgia lambakoer Terror

Teenistuskoer Terror on koos oma koerajuhi erioperaator 76-ga saavutanud palju töövõite – olgu see siis metsas peidiku leidmine või jõukasutus. Samuti on koerajuht viimaste aastate jooksul arendanud rohkelt kontakte teiste välisriikide üksustega, millest tulenevalt on K-komando saavutanud väga märkimisväärse positsiooni teiste eriüksuste seas K9 valdkonnas. 2023. aastal korraldasid koerajuhid K9 treeninglaagri, mis möödus väga edukalt ning sai palju positiivset tagasisidet.

Vanglateenistus

Parim koerajuht: Annika Sild

Parim teenistuskoer: Belgia lambakoer Ronja

2016. aastast vanglas töötav Annika saavutas koos oma truu sõbra Ronjaga eelmisel aastal mitmel teenistuskoerte võistlusel kõrge koha. Annika on kohusetundlik, initsiatiivi ülesse näitav, toetav ja abivalmis kolleeg. Ta aitab korraldada ja koordineerida vangla koerajuhtide tööd, toetab ning juhendab teisi koerajuhte ja on alati nende jaoks olemas.

Maksu- ja Tolliamet

Parim koerajuht: Sandra Prez

Parim teenistuskoer: Saksa lambakoer Caboo

Sandra on koos Cabooga töötanud Politsei- ja Piirivalveametis, alates 2018. aastast Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna Lääne talituse vaneminspektor-koerajuhina. Teenistuskoer Caboo on Sandra juhtimisel olnud mitmel erineval moel väga tõhusaks ning resultatiivseks abimeheks VIA Baltical teostatavatel kontrollidel. Maksu- ja Tolliametis oldud aja jooksul on Sandra koos Cabooga avastanud narkootilisi aineid alates paarist grammist kuni paarikümne kiloni ja on sellega ära hoidnud ohtlike ainete sattumise illegaalsele turule.

Eesti Otsingukoerte Klubi

Parim koerajuht: Angela Tiivel

Parim teenistuskoer: Iiri puna-valge setter Pärtel

Angela ja Pärtel on viimased kolm aastat panustanud palju aega ja tööd treeningutesse, et neist saaks hästi töötav koeratiim reaalsetel otsingutel. 2023. aastal saavutati reageerimisvalmidus nii maa-ala otsingus kui ka varingupäästes. Tänaseks on Angela ja Pärteli vaheline koostöö saavutanud professionaalse taseme. Nende töökus, motiveeritud ja sihikindel töö on eeskujuks kõikidele koeratiimidele.