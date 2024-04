Kõik ootavad Sannyt tagasi! Ukrainast Eestisse jõudnud ja hiljuti tulekahju üle elanud kass läks Tartus kaduma

3.aprilli varahommikul läks Anastassia isa koeraga jalutama ning Sanny püsis neil esialgu kaasas. „Kass jalutas muidu alati nende kõrval. Alguses rihma otsas, aga pärast õppis lahtiselt käima. Ta on selline koerakass,“ kirjeldas Anastassia. Tema sõnul jäi kass lasteaia lähistel korraks istuma ja isa avastas alles Vasara tänavani jõudes, et kassi enam pole.

Anastassia sõnul pole koht Sanny jaoks täiesti võõras - pärast detsembris toimunud tulekahju tõttu Tartusse kolimist oli ta iga päev koera kõrval sama tiiru läbi teinud. „Oleme käinud ja otsinud igalt poolt. Arvatavasti on kass peitu pugenud,“ oletas Anastassia, kes täna hommikul suundus Ropka tee ja Vasara tänava kanti kuulutusi kleepima ja paluma abi lasteaiast, kus on turvakaamera.

Ta ei välista, et ehkki Sanny on võõraste inimeste suhtes pelglik, on keegi kassi oma koju viinud. Kuna Sanny kardab autosid, ei usu perenaine, et kass auto ette jooksis. Pigem tundub loogiline, et ta varjab end mõne ümberkaudse eramaja panipaigas või keldris.