Korraga 21 kosilast, kõht suurem kui koer ise! Uskumatud lood sellest, mida koerad paaritumise nimel teevad

Soojad ilmad teevad kelmikaks nii inimesed kui ka loomad. Kevad on ju ärkamise ja õide puhkemise aeg. Linnud laulavad ja päike paistab kõrgelt. Nii muutuvad särtsakaks ka koerad ja pole vahet, kui suured või väikesed, mis tõugu või tõuta nad on. Mida uhkem ja tugevam isane, seda kindlamalt ta emase silmis heakskiidu saab.

Emaste koerte jooksuaeg algab suguküpsusega, mis saabub tavaliselt kuue kuu kuni aasta vanuselt. Isaste munandid laskuvad tavaliselt seitsmendaks elukuuks. Kuid niinimetatud isaste nõksutamine võib alata juba kutsikaeas ja enne munandite laskumist. Kevad ja sügis on tavapärane emaste jooksuaja periood, kuid on ka erandeid ning võib juhtuda, et emasel koeral on vaid üks või rohkem kui kaks jooksuaega aastas.