Teeme selgeks: kui palju peaks koer päevas vett jooma?

Koerad võivad hakata rohkem jooma ärevusest või igavusest, aga ka valust, mõne haiguse mõjul ning eelpool nimetatud põhjusel - ravimite toimel. Kui te näete, et teie koer on hakanud keskmisest rohkem jooma, siis analüüsige: on ta stressis või tasub hoopis arstile minna. Hoolige, ennetage ja uurige, kas teie lemmikuga on kõik korras!