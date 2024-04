Uudishimu teeb liidriks! Kuidas leiab koer oma positsiooni karja hulgas?

Metsikust loodusest on teada palju faktilist tõestusmaterjali selle kohta, et karjahierarhias kõrgemal asuv, kõrge algatusvõimega isend saab rohkem süüa, vett ja paaritumispartnereid. Seda teadmist inimeste maailma üle kandes tähendab see, et koer, kes on julge, uudishimulik ja aldis sõbralikeks algatusteks, omab ka üleüldiselt paremat positsiooni avalikus ruumis nii teiste koerte kui inimeste hulgas, kirjutab NufNufi päevahoiu juht Aivar Roop.