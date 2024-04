Kas tõesti läheb vaja tuletõrjet, kiirabi ja uut mööblit: miks kassile tableti andmine nii vaevarikas on?

6 . Võtke kass kardinapuult maha. Võtke pakendist järgmine tablett. Tehke märkus, et on vaja osta uus kardinapuu ning proovida kardin kokku õmmelda. Korjake katkised kujukesed ettevaatlikult riiulitelt kokku ja pange eemale, et need hiljem kokku liimida.