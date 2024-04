Võimalikuks diagnoosiks eluohtlik nakkushaigus? Äsja varjupaika saabunud Säsil istub nukralt puuris

Säsil jõudis Pesaleidja varjupaika kõigest loetud päevad tagasi. Uue looma vastu võtnud töötaja sõnul nägi kassipreili väga armetu ja õnnetu välja. Kahtlustatakse, et Säsilil on FIP (kasside nakkuslik peritoniit) ning teda ootavad ees vereproovid ja analüüsid.

FIP on kaslastel esinev tihti surmaga lõppev nakkushaigus, mille tekitajaks peetakse kasside koroonaviirust.

Tegemist on umbes aasta vanuse väikest kasvu kassipiigaga, kes naudib inimese lähedust. Säsil on malbe, rahulik ja tagasihoidlik. Loomake on hetkel veel väga hirmul ning silmitseb töötajaid kurbliku pilguga läbi puurivõre.