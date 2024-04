Tuhanded koerad kogunevad nädalavahetusel Tallinna näitusele parimaid selgitama

Üritusele on oodata muljetavaldavat osalejate arvu - kokku 2064 koera, kes esindavad 257 erinevat tõugu, saabuvad lausa üheksast erinevast riigist. Koerte hindamise eest vastutab rahvusvaheline kohtunikepaneel, kus ekspertidest koosnev žürii hindab iga koera parimaid omadusi ja vastavust tõustandardile. Üks kohtunikest on lausa tulemas Lõuna-Aafrika Vabariigist. Näitusel jagatakse tiitleid „Tallinna juuniorvõitja 2024“, „Tallinna Võitja 2024“ ja „Tallinna Veteranvõitja 2024“.

Enim esindatud tõugude hulka kuuluvad labradori retriiverid (42), prantsuse buldogid (31), Shetlandi lambakoerad (29), kuldsed retriiverid (28) ja cavalier king charles spanjelid (26). Lisaks saab näha haruldasemaid tõuge, näiteks schilleri hagijat ja xoloitzcuintleid. Eesti auks on kohal ka meie enda Eesti hagijad, kes on esindatud lausa kuue koeraga.

Rahvusvaheline koertenäitus pakub suurepärast võimalust tutvuda erinevate koeratõugudega ning saada kasulikku teavet otse kasvatajatelt. See on ideaalne koht kõigile koerahuvilistele, olenemata sellest, kas olete kogenud kasvataja või alles plaanite oma esimest karvast pereliiget. Kõik huvilised on teretulnud!