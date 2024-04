Karola on kassikolooniast pärit kass, kes varjupaika jõudes oli väga kartlik ja hoidis omaette.

Nüüdseks, aasta hiljem, on Karola hakanud inimestega üha rohkem harjuma, kuna ta näeb neid igapäevaselt. Karolale maitsevad väga kassimaiused ja nende abil võib leida temaga päris kiiresti ühise keele.

Karole ei ole veel praegu selline kass, kes kohe sülle ronib ning pai nõuab, ta vajab veel veidi harjumise ja leppimise aega. Kuna aga mängu vastu tunneb ta juba päris suurt huvi ja parasjagu uudishimulik on ta ka, siis tõenäoliselt õiges kodus lahkete inimeste juures puhkeb ta õide nagu varakevadine lill - niisugune õrn, aga meelekindel ja kaunis. Nurrumootor temas ootab ka käivitumiseks õiget hetke ja meeleolu ning see saab olema kindlasti vahva ja lõbus, kui see Karole päris koju jõudes tõesti teoks saab.