Nende hukkamine oli halastamatu ja arusaamatu! Saaremaa naine tunneb end kasside varjupaigale andmise pärast süüdi

„Mingi aeg ilmus veski juurde ka nälginud olemisega valge Baranka, kes aja jooksul seal kenasti üles kosus. Eelmisel aastal tekkis probleem, et tädi, kes kasse seni toitnud oli, ei saanud terviseprobleemide tõttu seda enam teha. Algul soovis pere, et me kassid sealt ära viiksime, aga siis leidsime uue toitja ja jõudsime kokkuleppele, et kassid võivad siiski jääda.,“ alustab Piret keerulist ja kurva lõpuga lugu.