Täiskasvanudki muutuvad neid nähes lasteks! Võrumaa alpakad kutsuvad kallistamispäevadele

Sarve talu korraldab kallistamise päevi juba mitmendat korda - inimestele on need lihtsalt nii väga meeldinud. „Inimesed lähevad nii elevile, kui saavad oma näo alpakade pehme karva sisse suruda, see on nii hea tunne,“ kirjeldas Janika, kelle sõnul loomi peljata pole vaja - nad on sotsialiseeritud ja kallistamisega harjunud.