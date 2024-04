20 aasta pikkuse kogemusega koerakasvataja Elo Malmberg tunnistab nõutust: „Täiesti mõistan neid koeraomanikke, kes lähevad määratud päeval loomakliinikusse, loomaarst teeb süsti, maksavad raha ja lähevad koju teadmisega, et nende koer on nüüd kaitstud. Aga mille eest? Mida seekordne süstlatäis sisaldas? Pole aimugi. Ise ei küsi ja loomaarst ei seleta.“

Eestis on riiklikult kohustuslik vaktsineerida ainult marutaudi vastu. Marutaudi vaktsineerimine kantakse passis eraldi lehele, seetõttu on seda lihtne leida ja kontrollida, millal on uue vaktsineerimise tähtaeg. Marutaudi vaktsiin kehtib kaks aastat.