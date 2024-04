VIDEO | Päästetud protestimise kiuste! Vapper politseinik päästis Dubai üleujutuses hädaohtu sattunud kassi elu

Kangelasest politseinik liigub kummipaadiga läbi vee, kuni jõuab hätta sattunud loomani, et too ukse küljest maha võtta. Kuid paanikas kass osutab vastupanu ja rabeleb, et sõidukist kinni hoida, mõistmata et teda hägusest tulvaveest päästa tahetakse.