Kas saad aidata? Murelaps Johannes väristab suud ega pääse kaissu, kuhu ta kuulub

Armas Johannes on küll olnud tatise nohuga kui kehva suuseisuga pidevalt olnud puuri aheldatud. Kaks hambaoperatsiooni on tehtud, suus pole ühtki põletikku, mis võiks anda alust arvata, et midagi on halvasti, kuid ometi väristab ta praegugi suud ning suust voolab pruuni-punakat nõre ning miski häirib teda selgelt.

Jälle uus rahustus, jälle uus ülevaatus.

Kindlasti on väga suureks faktoriks stress, sest Johannes armastab meeletult inimest ja tahaks olla kogu aeg kaisus. See võimalus on ees ootamas, sest ühtäkki on talle tekkinud mitu väga tõsist huvilist. Kuid sellisena Pesaleidja teda koju saata ei saa. Seetõttu palub MTÜ:

„Palun aidake meil tasuda Johannese raviarved, mis on nii viimane hambaoperatsioon, uriiniproov kui ka uus ülevaatus rahustuses. Summa on suur, suisa 410.7 eurot ning annetustel põhineva MTÜna on see meie jaoks lausa utoopiliselt suur.“

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „JOHANNES“!