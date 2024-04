Mäkra jälitanud koer jäi betoonploki alla, vigastatud kurg veetis aega päästekomandos

Eile kell 09.57 teavitati häirekeskust, et Põhja-Tallinnas Paljassaare tee äärses metsatukas on koer betoonploki all kinni. Perekoer olla jooksnud mägrale järele ja pugenud nõnda betoonploki alla kinni, et omanik teda sealt enam välja ei kaevanud. Appi tõttasid Lilleküla päästjad, kes lasid käiku pneumaatilised tööriistad, et koer kitsikusest vabastada. Seda ka tehti ning koer anti omanikule turvaliselt tagasi.