FOTOD | Elavad kui kuninga kassid! Tartu vanglas leidsid üksteist kiisud ja kinnipeetavad

Pesaleidjast pärit kassid on end sisse seadnud Tartu vanglasse rajatud kassitoas. Kinnipeetavate ülesandeks on nende eest hoolitseda, mis ei tähenda üksnes paitamist ja mängimist, vaid kasside järelt tuleb ka koristada ning neid toita. Samuti on kinnipeetavad oma loomadele valmistanud riiuleid, pesasid ja mänguasju. Seetõttu tajuvad nad oma argipäeva mõtestatumalt.