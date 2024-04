Kontsaga surnuks ja happega põlema! Hiinast alguse saanud sadistlik trend võib kanda kinnitada ka Eestis

„Kas see on maailm, kus te tahaksite ja suudaksite edasi elada?“ küsib Ayrton Õunapuu, kes on maikuus Tallinnas Hiina saatkonna ees toimuva protesti üks korraldajatest. Erinevates sotsiaalmeediagruppides levivad peamiselt Hiinas salvestatud videod sellest, kuidas kasse puuakse, põletatakse, neil tulikuumade tangidega keeli suust rebitakse. See ei jää meist sugugi nii kaugele, kui lugejale tunduda võib. Need videod jõuavad ülima kergusega Eesti laste ja noorteni ning neil on üks eesmärk: võtke eeskuju!