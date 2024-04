OTSIN KODU | Kuningliku olekuga kass Moliere teeb tõelist teatrit ning kingib musisid vasakule ja paremale

Moliere ise on muidugi tõeline pehmo, kes kingib musisid, peamükse ja säärenühkimisi paremale ja vasakule. Ja oi kui palju on Moliere meid ehmatanud… Kui üks kass keset põrandat kõht püsti pikutab, nii et käpad taeva poole ja tundub, et vurr ka ei värise, siis esimese hooga ju mõtled, et appi, kas midagi on juhtunud!? Aga ei, lebomees Moliere võib ka selles kassikarjas keset tuba kõht püsti magada, sest et… Aga miks ei?

Ühesõnaga Moliere on THE CAT, uhke kassipoiss uhke kasukaga, parimais aastais ja parima iseloomuga. Kui sinu elus pole Moliere, siis… No meil on kahju, sest igaühe elus peaks olema üks Moliere!

Nii et kribinal-krabinal nüüd Moliere’ile kodupakkumist kirjutama, sest sellist kassi on kogu maamuna peal vaid üks ja ta on just Kasside turvakodus!

Moliere ootab kodupakkumisi aadressile info@kassideturvakodu.ee