„Eestis on endiselt sagedad olukorrad, kus juhtkoeraga pime ei pääse koos koeraga igale poole.“

Iga päev oma juhtkoera abi kasutava Sogenbitsi sõnul on Eestis endiselt sagedad olukorrad, kus juhtkoeraga pime ei pääse koos koeraga igale poole. „Näiteks Apollo kino, kes on võtnud endale otsustamisõiguse, milleks on juhtkoer võimeline ja milleks mitte ning kus ja kuidas juhtkoera peaks kasutama või mitte kasutama,“ märkis Sogenbits. Ta täpsustas, et see kino nõuab oma kodukorras, et juhtkoer paigutatakse külastuse ajaks eraldi ruumi. Pimedale inimesele esitatud nõue jätta oma juhtkoer välja, paigutada koer eraldi ruumi jms on aga otsene erivajadustega inimeste inimõiguste rikkumine ning liikumisvabadust piirav tegevus. „See oleks sama hea, kui öelda ratastooli kasutajale, et ta jätaks talvel ratastooli kino ukse taha, kuna selle rattad võivad liigset lund kinosaali tuua,“ tõi Sogenbits võrdluse liikumispuudega inimestega.

Iga riik valib endale juhtkoerte päevaks sobiva teema, millele soovitakse tähelepanu tõmmata ning mis aitaks juhtkoerte kasutajate ja juhtkoerte olukorda paremaks muuta. Näiteks Ühendkuningriikides on muu hulgas varasemalt tähelepanu suunatud jalakäijate ohutuse tõstmisele ja tagamisele. Eesmärgiks oli soov keelustada autode kõnniteedel parkimine. Käesoleval aastal antakse üle pöördumine, karmistamaks seadust, millega saab karistada inimesi ning organisatsioone kui keeldutakse teenindamast juhtkoeraga nägemispuudega inimest.“Meie soovime tänavu tähelepanu tõmmata, ja loodetavasti ka muutuseni jõuda, ligipääsetavusele ning juhtkoerte teenuse arendamisele. Selleks soovime leida partnereid, kes läbi tugeva koostöö soovivad õlga alla panna eesmärkide saavutamiseks,“ ütles MTÜ Pane oma meeled proovile (Pomp) juhtkoerte teenuse koordinaator Christel Sogenbits. Ligipääsetavust tuleb tõsta nii füüsilistes asukohtades kuid ka teenused ja tooted vajavad täiendamist, et täielik ligipääs oleks tagatud ka juhtkoera kasutajatele.

Alguse sellele traditsioonile on pannud Rahvusvaheline Juhtkoerte Föderatsioon (The International Guide Dog Federation - IGDF). Selle päevaga tunnustatakse juhtkoerte tööd ning juhitakse tähelepanu juhtkoerte teenuste tähtsusele pimedate inimeste eludes ja igapäevases iseseisvas toimetulekus. IGDF statistika kohaselt on maailmas praegu 19 557 töötavat juhtkoera.

Juhtkoerte teenuse arendamisel on meie soov aga saada Rahvusvahelise Juhtkoerte Föderatsiooni liikmeks. Föderatsioon on maailmas see organisatsioon, mis kehtestab juhtkoerte koolitamise standardid ning sel on 99 liikmesorganisatsiooni üle maailma. Juhtkoerte organisatsioonid on teerajajaks koerte koolitusmeetodite väljatöötamisel, et aidata puuetega või pikaajaliste tervisehäiretega inimesi ning nüüdseks on maailmas olemas ka palju muud tüüpi abikoeri. Juhtkoeri on maailmas rohkem kui ühtki teist tüüpi abi- või teenistuskoeri.

Pomp on praegu Eestis ja Baltikumis ainuke, kes on võtnud eesmärgiks saada IGDF liikmeks. Liikmeks olemine aitab ühtlustada juhtkoerte, nende treenerite ja kasutajate koolitamist ning muuta paremaks tervikuna ka teenust ennast. „Selleks vajab aga Pomp vabatahtlike abi, me vajame koostööpartnereid ja teemast huvitatud isikuid enda meeskonnaga liituma, et eesmärki saavutada,“ lisas Sogenbits.