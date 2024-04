Neli aastat kodusoojust oodanud Müstika tunneb end nähtamatult. Ta soovib väga kohata oma pärisinimest

Jah, Müstika on must kassitirts, mis ei aita just eriti silmapaistmisele kaasa. Kui üksteise järel silkavad mööda mustad kassid, siis tõepoolest võib kassihuviliste jaoks tunduda nagu koguaeg jookseks mööda üks ja sama kass. Raske on ju mustadel kassidel vahet teha, kui neid alles esimest korda näed.

Aga tegelikult on meie Müstikas nii palju rohkem peidus, kui vaid see must kasukas, mis tema koduotsingutele kaasa ei aita. Müstika silmad räägivad nii palju – räägivad elukogemusest, tänaval nähtust ja kuuldust. Müstika elu on olnud kirju ja seal olnud rohkem seda, mida ei taha meenutada, kui seda, mida südame all igavesti mälestustes kanda. Kuid nüüd sooviks kassitirts ka elus õnne kogeda. Ta tahaks ka teada, mis tunne see on, kui sul on päris oma kodu. Kui keegi kutsub sind oma südamekassiks ning leiab, et elu ilma sinuta ei oleks enam kunagi sama.