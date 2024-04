ÜÜRATU RAVIARVE | Kassipoiss läbis elumuutva operatsiooni ning loodab lõpuks päris oma kodu leida

Barry on olnud tervisega kimpus alates päevast, mil ta Pesaleidjasse jõudis. Loomakest vaevasid pidevad kõrvamured ning probleemid silmadega. Kliinikuvisiitide käigus sai selgeks, et kõik hädad on omavahel seotud ja varjupaiga hoolealune vajab krõbeda hinnaga operatsiooni.