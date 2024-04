Vallatu pesukaru smuugeldas end elektrijaama ja jättis 16 000 majapidamist ilma elektrita

Ettevõte We Energies teatas laupäeval hilisõhtuses avalduses, et tehakse parandustöid, et peagi tuua kõikidele klientidele elekter tagasi. Uudishimulik pesukaru sattus väidetavalt alajaama seadmetesse, mis varustab piirkonna inimesi vooluga. On ebaselge, kas pesukaru jäi õnnetu intsidendi käigus ellu.