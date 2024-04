Ta on tagasi! Aasta lind naasis Eestisse arvatust varem

Eesti Ornitoloogiaühing palub käesoleva aasta jooksul kuuldud ja nähtud kägude vaatlused kirja panna nutirakenduses PlutoF GO. Vajalik on üles märkida vaatluse tegemise täpne asukoht, kuupäev ja kohatud isendite arv. Sisestatud vaatlusi saab vaadata portaalist eElurikkus ning andmete põhjal saab hinnata käo levikut ja arvukust Eestis.