Fotograaf annab nõu: kuidas saada pildile loojuv päike või karu, miks mitte hoopis mõlemad korraga?

Pikemat aega olen mõelnud, et soovin jagada oma enam kui kümne aastast kogemust loodusfotograafina. Aastatega on kogunenud teadmisi ja kogemusi, mida võiks ka teistega jagada. Hetkel tunnen, et olen ise kohas, kus teadmisi ja kogemusi on palju, kuid aega neid rakendada napib. Igatahes ei tahaks, et need teadmised, õppetunnid, kogemused raisku läheksid, sest ma ei ole kade ja soovin, et ka teie saaksite palju looduselamusi ning ehk oleks võimalik need ka jäädvustada.