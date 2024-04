Homsel täkupäeval näitab end lakkade lehvides eestimaine au ja uhkus

Täkupäeva peakorraldaja Agris Juhkov, Tori hobusekasvanduse hobumajanduse juht: „Täkupäeva kolmeaastase ajaloo jooksul on meil tänavu rekordarv osalejaid täkke, üle 20. Esindatud on tori hobune, eesti hobune, eesti raskeveohobune, eesti sporthobune. Areenil saab näha täkke sammus ja traavis, tutvustatakse täkke ning intervjueeritakse omanikke. Täkke esitletakse käe kõrval. Edasi näitavad täkud end vabaliikumisel, vabahüpetel ning usun, et on näha ka mõne täku oskusi areenil rakendis. Ootame kõiki huvilisi tutvuma uhkete loomade ja nende oskustega.“