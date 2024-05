Kõige armsam olevus on halvim kingitus, mida kellelegi teha saad

„Neid lugusid, mida kuulnud olen, kuidas koeri ära on antud, on meeletult. Ja see komme on siiani moes,“ tõdeb ta ja paneb inimestele südamele: „Koer on suur vastutus ja kohustus, mida ei saa kellegi teise õlgadele „heast tahtest“ lükata. Need, kes saavad aru, kui suure vastutusega tegu, suure tõenäosusega veenavad kõiki teisi ümber koera võtmisel ega kingiks ka ise kellelegi koera. Ma armastan koeri väga., aga nad on kõige hullem kingitus, mida keegi ligimesele saab teha.“