Veepäästekoerte grupi juht: tegelikult saab igast koerast kasvatada päästekoera

Veepäästekoera instinktid on sünnipäraselt olemas newfoundlandi, landseeri ja leonbergeri tõugu koertel – neil on selleks sobiv kehaehitus ja kaal. Samas on võimalik veepäästjateks välja õpetada ka teisi koeri, näiteks koolitatakse selle tarbeks vahel välja ka retriivereid. Ma ütleks isegi, et tegelikult saab igast koerast päästekoera kasvatada, kui tal on loomupäraselt veepääste instinktid olemas.