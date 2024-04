KUULA | Lemmikud: milline koer valida, mis sobiks ka minu elustiiliga?

„Koera võtmisel, tegelikult iga lemmiku enda juurde toomisel, peaks kõigepealt vestlema nendega, kes sama looma juba peavad. Rääkima peaks mitmega neist, et saada võimalikult laiapõhjalist infot. Peamiselt selleks, et saada teada, millised on looma vajadused, samuti, millised võivad olla tulevased meditsiinilised probleemid. Kindlasti peaks vestlema loomaekspertidega, milline koer sobib üksiku inimese juurde, milline aga pere juurde,“ selgitab Vilderson.

Valesti valitud lemmikloom võib tähendada, et lõpuks on kurvad nii peremees kui loom. Ning kahjuks liigagi tihti on lahendus sellisele olukorrale looma varjupaika viimine. Looma võtmine peab tulema kindlast otsusest ja treadmisest, et see suhe kestab terve lemmiklooma elu.

Veel tuleb saates jutuks see, kuidas valmistada enda koos lemmikutega ette tulevaseks suveks: millised on suvised ohud (mürgistused, parasiidid, metsloomad, roomajad, kuumenemine), riskid, millele tähelepanu juhtida (sinivetikas, hot spot’id, kõrvaprobleemid jne.). Samuti räägime sellest, kuidas õpetada koera arsti juures käima, et ka see käik oleks stressivaba ja ohutu.

Pikemalt kuulagi neid vestlusi uuest podcast’i „Lemmik“ salvestusest!