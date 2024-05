Kas saad aidata? Beatrice`i köha viitas haigusele, mis ilma ravita võinuks saatuslikuks saada

Loetud päevad pärast kummalise köha avastamist ootas looma ees kliinikuvisiit, mille käigus sai võetud respiratoorne paneel Saksamaa labori jaoks. Nüüdseks on selgunud, et kassikest vaevab mükoplasma.

Beatrice’i ootab ees pikk antibiootikumikuur, mis tuleb tingimata läbida. Sümptomite ravimata jätmisel on suur tõenäosus, et ühel hetkel saab kassipreili kopsupõletiku , mis osutub nii väikese organismi puhul tihtilugu saatuslikuks.

Pesaleidja hoolealused ei pea muretsema sellepärast, et vajalik ravi saamata jääb. Varjupaik on seisukohal, et iga elu eest tuleb võidelda, kuni on veel vähegi lootust.