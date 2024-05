Loomapäästja murrab müüdi: vana koer ei lähe metsa surema, tema üksildane lõpp on inimese süü

Kõik sellised müüdid algavad fraasiga „aga vanasti“.... Vanasti elasid inimesed koopas, vanasti sõideti hobustega ja vanasti ei olnud google`it. Müüt: vana koer läheb metsa surema. Kas tõesti teie koer ärkab hommikul üles ja mõtleb: „täna oleks just õige päev kooleda“? Ja tema suurim mure on, kuhu metsa nüüd küll surema minna?