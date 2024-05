Loomaarstid hoiatavad: 4 ohtu, mis lemmikuid koduaias varitsevad

Üldiselt väetised eluohtlikud pole, põhjustades seedehäireid ja mööduvaid allergilisi reaktsioone. Üha enam on turul looduslikke vahendeid, mis lemmikutele mürgised pole, seega pigem eelista neid, et vältida võimalikke probleeme.

Lemmikloomadele mürgised lilled ja taimed koduaias on näiteks nelgid, nartsissid, tulbid, draakonipuu. Taimed kaitsevad end ärasöömise eest mürgiste ainete tootmisega, mis võivad tekitada ainult kerget ärritust, näiteks oksendamist või kõhulahtisust, aga on ka juhtumeid, kus mürgised taimed tekitavad allergilist reaktsiooni (naha või silmade ärritus, aevastamine) või muid tõsisemaid tervisemuresid - neuroloogilised probleemid, neerupuudulikkus, maksapuudulikkus jm.

Enamik loomaomanikke taipab rotimürkide kasutamist vältida ja peita neid kohtadesse, kuhu lemmikul ligipääsu pole, aga vähem teatakse tigude ja putukatõrjevahendite ohtlikkusest. Teomürgi söömisel piisab ainult väikesest kogusest, et see doos mõjuks loomale surmavalt.

Võime küll eeldada, et kass maandub alati käppadele, aga kui see juhtub kolmanda korruse aknast alla kukkudes, siis ei pruugi see nii õnnelikult lõppeda. Aknast alla kukkumise tagajärjel võib loomal olla jäsemete ja rindkere luumurde, selgroovigastusi, puruneda võivad siseorganid.