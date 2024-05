„Ruudi ja Lennu on heaks näiteks, et kaks sama tõu esindajat on siiski kaks eraldi isiksust. Lennu on rahulik elunautija, kes üle kõige armastab inimestelt paisid ja sügamist nõuda, ja tema poolest võiks massaži-seansid kesta kasvõi tunde. Ruudi aga tüdineb sellisest tähelepanust kiirelt – teda motiveerib peamiselt söök ja isegi väljas käies otsib ta pidevalt midagi söödavat. Söögiks kõlbab ka tavaline muru, aga kevadisel ajal on tema lemmikuks kollased võililleõied,“ muigab perenaine.