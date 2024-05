Kuninganna Elizabethist Paris Hiltonini: kuidas kuulsused mõjutavad eestlasi valima kindlat tõugu koera

„Ta on nii nunnu, nii ilus, nii tark! Tahan omale samasugust,“ arvame mõnes filmis või sotsiaalmeediakontol nähtud koera kohta. Aastate jooksul on eestlaste koeratõugude-eelistus üksjagu muutunud ning oma osa selles on kuulsuste neljajalgsetel sõpradel. Ühtlasi valime linnastumise tõttu üha rohkem neid koeri, keda on lihtsam korteris pidada ja kes teenistusülesannete asemel täidavad lihtsalt pereliikme rolli.