Põdrakasko tagab ulukite jooksuajal suurema turvatunde

Nagu nimigi viitab, on tegemist kaskokindlustuse põhimõttel töötava lisaga liikluskindlustusele, mis võtab autoomanikult ära rahalise vastutuse suurulukiga kokkupõrkel tekkinud kahjudelt. Sarnaselt kaskoga kehtib autoomaniku omavastutus, mis on 200 eurot.

Kaskokindlustuse puudumine võib kalliks maksma minna eelkõige kevadisel ja suvisel ajal, kui ringi liikuvad suurulukid satuvad autoteele, tekitades ootamatuid liiklusohtlikke olukordi. Kõige aktiivsemalt on ulukid liikvel mais, kui neil on jooksuaeg, ja eriti tähelepanelik tuleb olla hommiku- ja õhtutundidel.

Siiski ei tasu kaskokindlustuse tegemine alati ära. Kui uuemate sõidukite puhul on kaskokindlustus mõistlik ning liisingusse võetud autode puhul sageli nõutud, siis vanemate masinatega pole seis nii lihtne. Peamiselt on see tingitud kas sõiduki kõrgest vanusest või madalast turuhinnast, mistõttu ei ole kaskokindlustuse tegemine rahaliselt otstarbekas, isegi, kui igakuine makse on vaid mõnikümmend eurot.

Just nendele olukordadele mõelduna on mitmed kindlustusseltsid tulnud välja nii-öelda põdrakasko lisaga liikluskindlustusele. Nagu heal lapsel ikka, on ka sellel lisal mitu nime. Sõltuvalt kindlustusseltsist võib selle lisa leida nime alt Liiklus+, metslooma kasko või eelpoolmainitud põdrakasko.

Erinevalt tavalisest kaskokindlustusest, mida ei saa tavaliselt sõlmida üle 15-aastastele masinatele, pole põdrakasko ostmisel mingeid piiranguid sõiduki vanusele.

Samas ei paku seda lisa kõik kindlustusseltsid, mistõttu on hea kasutada kindlustusmaaklerit, kelle kaudu saab kõige parema ülevaate erinevatest liiklus- ja kaskokindlustuste lisadest ning hindadest.

Põdrakaskoga hüvitatakse ootamatult sõiduteele jooksnud suuruluki nagu hundi, karu, ilvese, metssea, punahirve, põdra või metskitse tekitatud kahju kuni 6000 euro ulatuses. Kuigi suurulukite alla liigitub ka hallhüljes, pole autojuhtidel üldiselt nende pärast vaja muretseda ja liiklusõnnetuse tõenäosus on kaduvväike. Liikluskindlustuse hinnale lisandub metslooma kasko lisakaitsega umbes 5 eurot kuus.

Kõige suuremaid kahjusid põhjustavad autodele põdrad, kuna nende kehamass on tunduvalt suurem kui näiteks metskitsedel. Seetõttu jääb keskmine kahju põdraga kokkupõrkel suurusjärku 5000 eurot. Kui eeldada, et näiteks põdrakasko lisa hind liikluskindlustusel on 5 eurot kuus, siis kuluks 83 aastat enne, kui metslooma kaskokindlustus muutuks autoomanikule kallimaks ühe õnnetuse keskmisest remondikulust. Seega on tegemist odava kaitsega, arvestades võimalikke kulusid selle puudumisel.

Sõltumata sellest, millise nimega liikluskindlustuse lisa võtta, kehtib see kaitse ainult suurulukite poolt tekitatud kahju korral. Seega tasub arvestada, et väiksemate loomade, näiteks rebaste, kährikute või jäneste, aga ka koerte ja kasside tekitatud kahjusid see ei kata.

Kuidas auto õnnetuskohast minema saada

Üheks murekohaks peale metsloomaga õnnetusse sattumist on see, kuidas katkine sõiduk remonditöökotta viia. Suurema õnnetuse korral on tõenäoline, et auto omal jõul enam liikuda ei saa, mistõttu peab selle remonti viima puksiiriga.