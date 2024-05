Ööpäevas on liiga vähe tunde! Nelja orvuks jäänud pesakonna metsikud rüblikud kaaperdasid loomapäästja vaba aja

Viimased kaks kutsikat on hoiukodus õige värsked elanikud - nemad jõudsid Lee hoole alla eile hilisõhtul. Mõned päevad tagasi andsid ühe väikese küla elanikud metsloomaühingule teada, et nende kandis jäi rebane auto alla ja tema surnukeha ümber paterdavad pisikesed pojad. Teavitaja hinnangul oli poegi viis või kuus. Ühingul ei jäänudki üle muud kui püügipuur valmis panna ning sellest pesakonnast kaks on nüüd hoiukodus Lee Lepiksoo hoole all.

„Kaamerapildilt on näha, et ka kolmas liigub kindlalt ringi. Sain kohaliku naabrimehega seal külas jutule, et ta käib vaatamas ja vajadusel paneb püügipuuri uuesti üles,“ täpsustas Lee, kes loomakestega lähemat tutvust sobitada pole veel jõudnud: „Katsuda väga ei saanud, nii kurjad on. Eile jõudsin nii hilja koju, et panin lihtsalt koerapuuri ja toidu -joogi ette. Aga kõhud olid neil väga tühjad. Üks tahtis nii süüa, nuuskis küll, aga kui usaldust pole, siis ega ta naljalt ohu ees ei söö.“